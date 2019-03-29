От разрыва сердца умерла бабушка жертвы ДТП на Можайском шоссе

Пенсионерка не смогла пережить двойную трагедию — гибель в аварии внучки и правнучки.

После смерти 35-летней Оксаны и её 15-летней дочери в недавнем страшном ДТП на Можайском шоссе от разрыва сердца скончалась бабушка погибшей женщины, сообщает "МК".

— Три гроба стояли рядышком, только Оксанин был закрыт. Лерочка, [младшая дочь погибшей] подходила и просила "открыть коробочку, потому что там мама", — рассказала соседка погибших Алла.

Уточняется, как только 87-летняя женщина узнала о случившемся, она в бреду вышла из дома, добрела до соседнего двора и умерла под деревом от разрыва сердца.

Ранее Лайф сообщал, что водитель автомобиля Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший смертельное ДТП в Москве, сдался полиции. Это случилось только после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.