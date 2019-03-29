Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин в Москве

Согласно исследованию, разрыв увеличивается в годы материнства — у женщин сильно снижаются амбиции и возможности карьерной занятости.

Заработная плата женщин в Москве в среднем на 11% меньше, чем у мужчин, что невероятно мало. Об этом заявила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баксакова по итогам исследования "Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона".

— В Москве очень небольшой разрыв по заработной плате — всего 11%, что невероятно мало. Такой показатель коррелирует с аналогичными показателями в скандинавских странах, — приводит РИА "Новости" её слова на круглом столе в Мосгордуме.

По словам Баксаковой, в целом по стране также наблюдается хорошая динамика. Она отметила, что сейчас женщины получают порядка 73% от мужской заработной платы, хотя очень долгое время этот показатель составлял порядка 67%. Ситуация улучшилась после реализации майских указов президента РФ и повышения зарплат в бюджетной сфере.

Согласно исследованию, женщины и мужчины молодого и пожилого возрастов получают примерно одинаково. Разрыв увеличивается в годы материнства — у женщин сильно снижаются амбиции и возможности карьерной занятости, говорит Баксакова. При этом после отцовства карьера мужчины не останавливается. Чтобы исправить положение, она призвала более равномерно распределять семейные обязанности.

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