Эксперт — о расходах США на украинскую армию: Это ничтожная сумма

Он назвал заявление пресс-секретаря Пентагона Эрика Пахона "чисто политически" громким.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в комментарии Лайфу назвал ничтожной сумму, которую Вашингтон за пять лет потратил на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия Вооружённых сил Украины и НАТО, — $1,3 млрд.

— Если поделить, то по годам получается немногим больше 200 миллионов. И, разумеется, это ничтожная сумма с точки зрения украинских вооружённых сил. Поэтому реально эти деньги включали все затраты на участие американцев в учениях на Украине. Плюс за эту сумму поставлялась снятая с хранения старая автомобильная техника в бронированном варианте и другое имущество, — заявил Коротченко.

Эксперт отметил, что названная сумма практически размазана "тонким слоем на эти годы" — с 2014 года.

Коротченко напомнил также и тот факт, что "коррумпированность украинского генералитета Министерства обороны ни для кого не является секретом", в том числе для американцев.

— Украинские генералы отличаются вороватостью, которая уже вошла в легенды. Поэтому как была украинская армия конца 80-х годов прошлого столетия, так она, по сути дела, и осталась, потому что новое оборудование не поставляется, единственное, что они обновили — форму одежды полевую, — добавил эксперт.

Коротченко резюмировал, что траты Вашингтона были "достаточно символическими" — в большей степени они являлись политико-моральной помощью для пиара президента Украины Петра Порошенко, "который заявлял гордо, что вот, нам оказали помощь".

Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил о поддержке Вашингтоном стремления Киева стать частью Североатлантического альянса.