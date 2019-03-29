В выходные в Москве ожидают "замечательную весеннюю погоду"

В воскресенье воздух прогреется до +13. Правда, синоптики предупредили: радоваться немного рановато.

В предстоящие выходные жителей Московского региона ожидает "замечательная" весенняя погода, рассказал Лайфу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу столбики термометров днём поднимутся до плюс 10 градусов, а в воскресенье — до плюс 13. При этом солнце будет выглядывать из-за облаков. Дождь, правда, возможен, но он будет лишь "накрапывать", и то далеко не везде, отметил Вильфанд.

В то же время синоптики подчеркнули, что в начале следующей недели погода немного разочарует: в понедельник обещают от плюс 5 до плюс 7, а в ночь на вторник — заморозки до минус 6. Однако это лишь "возвращение температурного фона на круги своя", сказал глава Росгидромета.