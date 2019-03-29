Украинские гастарбайтеры за год перевели на родину почти $11 млрд

Треть денежных средств приходится на Польшу, что обеспечило стране лидерство в рейтинге.

Украинские гастарбайтеры заработали в разных странах и отправили на родину в 2018 году $10,888 миллиардов, что составило 8,2% от общего ВВП страны. Как уточняется на сайте Нацбанка Незалежной, наибольший объём частных денежных переводов поступал из Польши, России, США, Чехии и Италии.

Первое место принадлежит Польше, на которую приходится треть перечисленных за год денег — $3,626 млрд. Строчкой ниже — Россия с $948 млн. Тройку замыкают США и $870 млн. В пятёрке также Чехия с показателем $846 млн и Италия с $492 млн.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что бездействие украинских властей привело к превращению граждан страны в "нацию заробитчан".