Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Экс-ведущая "Орла и решки" пояснила, что такое решение приняла после замужества и эмиграции в Италию.

Ведущая тревел-шоу "Жизнь других" на Первом канале Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины. Об этом она рассказала Ирине Шихман в программе "А поговорить?" на "Ютубе" .

Как пояснила телеведущая, решение об отказе от гражданства она приняла после замужества и эмиграции на Апеннины.

— Итальянское, — ответила Бадоева на вопрос ведущей программы о своём гражданстве. Она утвердительно покачала головой, когда Шихман уточнила, отказалась ли она от украинского гражданства.

— Я уехала из Киева… Уже шестой год. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира, — сказала Бадоева, уточнив, что в Италии живёт с 2015 года.

Как ранее писал Лайф, в рамках тревел-шоу "Жизнь других" Бадоева ответит на самые жгучие вопросы зрителей и покажет всю подноготную жизни иностранцев.