Попугая-неврастеника предложили лечить в Москве любовью

Пернатый уже получил курс антидепрессантов, но всё равно отказывается принимать пищу в одиночестве.

Попугай-неврастеник, который попал ранее в столичный орнитарий, сможет полностью восстановиться только через любовь. Об этом Лайфу рассказал орнитолог Вадим Мишин.

— Он в самом соку как мужчинка, и если бы удалось подобрать ему пару, то тогда с его депрессией было бы покончено раз и навсегда и у нас бы появились маленькие попугайчики, — отметил Мишин.

Попугай уже получил курс антидепрессантов. Птица всё же постоянно просится "на ручки" и отказывается есть в одиночестве. Ещё одна особенность пернатого — он предпочитает дамскую компанию.

Ранее Лайф сообщал, что любимый гусь сына Фиделя Кастро трагически погиб в ДТП на Рублёвке.