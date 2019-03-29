В Казани прямо на дороге убили водителя троллейбуса

В Казани убит водитель троллейбуса, который находился на рейсе. Инцидент произошёл вечером 29 марта на улице Рихарда Зорге. Как рассказали Лайфу очевидцы, по предварительным данным, смертельный удар в ходе драки нанёс пассажир.
Предположительно, водитель неудачно упал, ударился головой и в результате скончался.
На месте работают сотрудники экстренных служб, они опрашивают свидетелей произошедшего.
— Идёт опрос тех, кто находился внутри, — пояснил очевидец.
Подробности случившегося выясняются.
Ранее Лайф писал, что в Москве пассажир убил водителя такси.
Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени