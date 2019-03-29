В Казани прямо на дороге убили водителя троллейбуса

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В Казани прямо на дороге убили водителя троллейбуса

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Со слов очевидцев, у мужчин возник конфликт, в результате которого был нанесён смертельный удар.

В Казани убит водитель троллейбуса, который находился на рейсе. Инцидент произошёл вечером 29 марта на улице Рихарда Зорге. Как рассказали Лайфу очевидцы, по предварительным данным, смертельный удар в ходе драки нанёс пассажир.

Предположительно, водитель неудачно упал, ударился головой и в результате скончался.

На месте работают сотрудники экстренных служб, они опрашивают свидетелей произошедшего.

Идёт опрос тех, кто находился внутри, — пояснил очевидец.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее Лайф писал, что в Москве пассажир убил водителя такси.

Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

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