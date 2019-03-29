Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате после выборов

По его мнению, на ней нужно поднять вопрос о вводе "голубых касок" ООН в Донбасс.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в случае победы на выборах лидера Украины он намерен созвать встречу в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, ФРГ).

— Это будет огромным разочарованием для Путина, что мы сразу после президентских выборов проведём заседание нормандского формата, — сказал Порошенко в эфире ICTV.

Он полагает, что эта встреча будет посвящена предложению о введении "голубых касок" ООН в Донбасс, а также "утверждению крымской платформы по поводу возвращения украинского суверенитета на Крымский полуостров".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что встречаться в "нормандском формате" в настоящее время бессмысленно, потому что Украина не выполняет договорённостей, которые были достигнуты ранее.