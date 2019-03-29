В Кремле не подтвердили встречу в нормандском формате после выборов на Украине

В Кремле не подтвердили заявления украинского лидера Петра Порошенко о возможности проведения встречи в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, ФРГ) после выборов на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Нет. Пока никаких прикидок нет, — заявил агентству пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Как писал Лайф, Пётр Порошенко в эфире ICTV сообщил о намерении провести встречу в нормандском формате в случае победы на выборах главы Украины. По мнению украинского лидера, подобная встреча стала бы "огромным разочарованием" для президента России Владимира Путина.
Напомним, российский лидер заявлял о бессмысленности встреч в "нормандском формате" при нынешнем раскладе сил на Украине.
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