Кадыров пообещал новую "ниву" водителю, пострадавшему в ДТП в Москве

Виновник аварии Муслим Джамбеков сдался полиции после требования главы Чеченской Республики.

Общественный фонд имени Ахмата Кадырова окажет материальную помощь пострадавшему в ДТП с "гелендвагеном" в Москве, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Сообщаю, что фондом принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину "Нива" и оказать иную помощь, — написал он в своём телеграм-канале.

Как ранее сообщал Лайф, 25 марта 2019 года Mercedes Gelandewagen въехал в "ниву" на Можайском шоссе. Погибли 35-летняя женщина и её 15-летняя дочь, которые были в отечественной машине. Глава семьи выжил.

Виновник аварии — водитель иномарки Муслим Джамбеков — сбежал с места аварии и в полицию явился лишь после того, как Кадыров публично призвал его "не позорить свой род".