МО РФ: Боевики готовят в Сирии постановочную химатаку при поддержке Запада

В ведомстве не исключают, что террористы могут использовать реальные отравляющие вещества для достижения "достоверности" фото- и видеоматериалов.

Боевики готовят в Сирии очередную провокацию с химоружием, чтобы обвинить САР и Россию в ударах по мирным жителям. Эти планы уже обсудили представители спецслужб Франции и Бельгии, "Белых касок" и полевые командиры террористов. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

По данным центра, для организации провокаций в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии. Под их руководством и состоялась встреча с боевиками, на ней обсуждалась организация постановочных съёмок.

— За участие в съёмках сцен, изображающих последствия применения отравляющих веществ, установлены выплаты в размере $100 на человека, — отметил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Отмечается также, что ранее, 23 марта, под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населённых пунктов в провинции Идлиб под видом баллонов с кислородом и бытовым газом доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора. Кроме того, с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии снимали на видео авиаудары, которые самолёты ВКС России наносили по складам с боеприпасами и беспилотниками боевиков на территории идлибской зоны деэскалации, чтобы затем использовать их в качестве "доказательств" применения химоружия.

В российском Центре по примирению враждующих сторон призвали лидеров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций.