Бутину могут депортировать из США в Россию после вынесения приговора

Гражданку РФ Марию Бутину предлагают депортировать из США на родину в день приговора, 26 апреля. Об этом говорится в совместном ходатайстве защиты и обвинения, поданном в суд.
Сама Бутина в заявлении согласилась с депортацией.
Напомним, власти США обвинили Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов России. Бутина признала вину в сговоре, однако её отец отмечал, что девушка пошла на сделку со следствием из-за длительного давления.
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