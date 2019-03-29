Бутину могут депортировать из США в Россию после вынесения приговора

Вынесение приговора гражданке России состоится 26 апреля. Заседание начнётся в 10 утра по времени Вашингтона, то есть в 17:00 по Москве.

Гражданку РФ Марию Бутину предлагают депортировать из США на родину в день приговора, 26 апреля. Об этом говорится в совместном ходатайстве защиты и обвинения, поданном в суд.

Сама Бутина в заявлении согласилась с депортацией.

Напомним, власти США обвинили Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов России. Бутина признала вину в сговоре, однако её отец отмечал, что девушка пошла на сделку со следствием из-за длительного давления.