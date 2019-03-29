В Минобороны РФ заявили о плановом полёте Ту-160 вблизи британских границ

По данным ведомства, российские бомбардировщики сопровождали истребители не только Соединённого Королевства, но и Дании.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполняли плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, заявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что полёт продлился больше 13 часов. За это время экипажи отработали дозаправку в воздухе.

— На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, — сообщили в ведомстве.

Как ранее писал Лайф, о полёте российских бомбардировщиков вблизи своих воздушных границ сообщили британские военные. В то же время они признали, что самолёты этих границ не нарушали.