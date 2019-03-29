Порошенко уточнил свои слова о "нормандской" встрече после выборов

По его словам, сразу после голосования он планирует организовать встречу по ситуации в Донбассе.

Президент Украины Пётр Порошенко объяснил свои слова о встрече в "нормандском формате" и заявил, что "будет инициировать" встречу с участием Франции, Германии, Украины и России после того, как состоятся президентские выборы.

— Сразу же после президентских выборов, как я и говорил, я буду инициировать проведение встречи, саммита в "нормандском формате" с координацией наших иностранных партнёров американских. Я уверен, что нам надо начинать с согласования проекта решения о введении "голубых касок" ООН, миротворцев, ничего более важно для прекращения войны для нас нет, — сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина".

Украинский лидер также выразил уверенность, что в этот раз получится прийти к исполнению минских договорённостей и ввести миротворцев в Донбасс.

Ранее Лайф рассказывал о заявлении Петра Порошенко, который планирует устроить "огромное разочарование для Владимира Путина и провести заседание в "нормандском формате". Позже Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не получал запросов на подобные встречи.