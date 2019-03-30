В "Нафтогазе" рассказали о плане Б на случай прекращения транзита газа из РФ

Украинский "Нафтогаз" не исключает возможного прекращения транзита российского газа через Украину и готовит запасной план действий на этот случай, заявил глава компании Андрей Коболев.

— Короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа, — сказал он.

По его словам, на Украине идёт работа над созданием новых газовых хранилищ, которые обеспечат энергобезопасность страны. Помимо этого рассматривается вариант увеличения экспорта топлива из Европы, а также по "другим путям".

— Как мы понимаем, многие другие страны и газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе, — добавил Коболев.

Газовая тема особенно актуальна в отношениях Москвы и Киева, поскольку в начале 2020 года истекают контракты о поставках газа на Украину и о транзите в Европу. Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что уже в 2021–2022 годах страна перестанет импортировать газ из РФ и станет энергонезависимой.