Трамп о предстоящей публикации доклада Мюллера: Мне нечего скрывать

Президент США заверил, что обнародование данных по делу о "российском вмешательстве" в выборы его нисколько не тревожит.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не опасается публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".

— Я доверяю генеральному прокурору. Мне нечего скрывать, — сказал он, выступая перед журналистами.

Как ранее писал Лайф, глава Минюста США Уильям Барр заверил, что полная отредактированная версия 400-страничного доклада будет готова к середине апреля, "если не раньше".

Напомним, на днях опубликовали краткий вариант документа. В нём говорится, что Трамп не был в сговоре с Москвой во время своей избирательной кампании в 2016 году.