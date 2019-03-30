Коллега "доктора Смерть" рассказал о её пластических операциях в подвале

Бывший главврач заявил, что Алёна Верди провела только одну операцию в самой клинике.

Украинка Алёна Верди с поддельным дипломом пластического хирурга, изуродовавшая десять женщин, лишь одну операцию провела в клинике, остальных пациенток оперировала фактически где придётся. Об этом рассказал бывший главврач клиники, где работала женщина, Иван Миненко.

— Первая операция одной из пострадавших, Анастасии, проводилась в клинике, последующие операции ей проводила Верди непонятно где путём обмана: в кладовках, подвалах. Во время обзвона пациентов после инцидента, когда её отстранили от работы, Анастасия сказала, что у неё всё в порядке, хотя на тот момент у неё был повод обращаться в клинику, она чувствовала себя очень плохо. Но Алёна Дмитриевна (Верди) запрещала ей это делать, — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что вышеназванная девушка — единственная из пострадавших пациенток, которой хотя бы одна операция была проведена непосредственно в клинике. Остальные, по его словам, даже не видели кабинет.

— За всё время совместной работы в клинике с Алёной Верди около 10 недовольных пациентов обратились. Это не все пациентки, которые оперировались в клинике. Эти пациентки оперировались в каких-то подвалах, кабинетах посторонних клиник, — сказал врач.

По его словам, эти женщины сами обращались за помощью к Верди, причём делали это в обход регистратуры — напрямую. Он также добавил, что клиника, которой он раньше руководил, закрылась в 2018 году по решению руководителя.

Ранее Лайф рассказывал о пластическом хирурге с Украины Алёне Верди, которая искалечила несколько пациенток во время проведения операций по коррекции внешности. После сообщений о том, что документы об образовании девушки могут быть подделкой, она заявила, что руководство клиники "сваливает" на неё свою вину, хотя документы у неё настоящие, а в смерти одной из пациенток виноват некачественный наркоз.