Пашинян и Алиев договорились продолжать диалог по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжат переговоры по Нагорному Карабаху, говорится в заявлении глав МИД двух стран, распространённом ОБСЕ.
— Премьер-министр и президент дали указание министрам встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также договорились продолжать их прямой диалог, — сказано в сообщении.
Ранее Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика сообщили о гибели своих военных в зоне конфликта.
Напомним, в 1988 году населённый в основном армянами Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
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