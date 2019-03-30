Пашинян и Алиев договорились продолжать диалог по Карабаху

Они также подтвердили необходимость прекратить огонь, укрепить режим тишины и улучшить механизм прямой связи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжат переговоры по Нагорному Карабаху, говорится в заявлении глав МИД двух стран, распространённом ОБСЕ.

— Премьер-министр и президент дали указание министрам встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также договорились продолжать их прямой диалог, — сказано в сообщении.

Ранее Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика сообщили о гибели своих военных в зоне конфликта.

Напомним, в 1988 году населённый в основном армянами Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.