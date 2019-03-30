Порошенко попросили вернуть в кинотеатры фильмы на русском языке

Читайте также

Порошенко попросили вернуть в кинотеатры фильмы на русском языке

10

 Фото: © Flickr / Leo Hidalgo

На официальном сайте президента Украины появилась петиция с просьбой вернуть в кинотеатры фильмы в русском переводе.

Прошу дать людям возможность выбора, с каким переводом смотреть фильм. Если мы не можем выбирать такие простые вещи, то о каком свободном выборе вообще может идти речь? — написал автор.

Также была зарегистрирована петиция, авторы которой призывают "не переводить культурные произведения российского происхождения на украинский язык".

Напомним, кинотеатры на Украине показывают фильмы только на украинском с 2011 года, так как по закону должны закупать ленты у местных дистрибьюторов, которые делают перевод только на этот язык.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×