Порошенко попросили вернуть в кинотеатры фильмы на русском языке

На официальном сайте президента Украины появилась петиция с просьбой вернуть в кинотеатры фильмы в русском переводе.

— Прошу дать людям возможность выбора, с каким переводом смотреть фильм. Если мы не можем выбирать такие простые вещи, то о каком свободном выборе вообще может идти речь? — написал автор.

Также была зарегистрирована петиция, авторы которой призывают "не переводить культурные произведения российского происхождения на украинский язык".

Напомним, кинотеатры на Украине показывают фильмы только на украинском с 2011 года, так как по закону должны закупать ленты у местных дистрибьюторов, которые делают перевод только на этот язык.