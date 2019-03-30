Олимпийского призёра по гимнастике ограбили в Подмосковье — видео

Спортсмен обратился к своим подписчикам в "Инстаграме" с просьбой помочь поймать преступника.

Российский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 Никита Нагорный сообщил, что неизвестные разбили окно его автомобиля, припаркованного возле торгового центра, и забрали ценные вещи.

Спортсмен опубликовал в "Инстаграме" видеозапись, на которой показал повреждённый автомобиль и сказал, что злоумышленник забрал лежавшую на переднем сиденье сумку с документами и деньгами.

Автомобиль спортсмена был припаркован возле торгового центра в деревне Путилково Красногорского района, сигнализация на авто сработала около 20:00. Он обратился к свидетелям произошедшего за помощью в поимке грабителя. Однако спустя некоторое время запись была удалена по неизвестной причине.