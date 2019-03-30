Виталий Кличко оценил возможные шансы брата вернуться на ринг

Мэр Киева, а в прошлом профессиональный боксёр Виталий Кличко заявил, что будет помогать брату, если тот решит вернуться на ринг, но он против, чтобы Владимир делал это "ради денег".

— Если он примет решение вновь драться, если захочет вновь пройти через муки подготовки, то получит мою полную поддержку. Но он не должен возвращаться на ринг за деньгами, — приводит его слова газета Bild.

Он также добавил, что Владимир не должен "никому ничего доказывать", поскольку он долго был на вершине мирового бокса, а после завершения карьеры стал успешным бизнесменом.

Это заявление политика прозвучало на фоне последних новостей о том, что стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко вернуться на ринг и провести три поединка за $80 млн. Причём его соперниками могут стать Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и третий входящий в топ-10 боец.

Ранее Лайф сообщал, что ливанский боксёр Мануэль Чарр заранее вызвал Владимира Кличко, если тот собирается вернуться на ринг. Примечательно, что ливанец как раз был последним соперником Виталия, тогда бой завершился победой украинца.

Сам Владимир Кличко свой последний бой на профессиональном ринге провёл в апреле 2017 года против британца Энтони Джошуа. В нём украинский спортсмен потерпел поражение. А в августе 2017 года завершил боксёрскую карьеру.