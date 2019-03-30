Стало известно, сколько Украина теряет от ограничений торговли с Россией

Украина ежегодно теряет около 20 миллионов долларов экспортной выручки из-за взаимных торговых ограничений с Россией. Об этом сообщил лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью News One.
Он отметил, что в 2018 году общий объём экспорта страны составил 47 миллионов долларов.
— Несмотря на все ограничения, взаимные санкции между Россией и Украиной, сегодня Россия для Украины остаётся главным торгово-экономическим партнёром, — заявил Медведчук.
По мнению политика, улучшение отношений с Москвой прежде всего в интересах Украины, поскольку позволило бы наполнить бюджет, создать рабочие места, повысить зарплаты и пенсии.
Напомним, в 2015 году Киев закрыл зону свободной торговли с Москвой в рамках СНГ и ввёл эмбарго на ряд товаров из России. РФ ответила аналогичными мерами.
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