Стало известно, сколько Украина теряет от ограничений торговли с Россией

Эта сумма — треть всего экспорта страны. В украинской оппозиции сетуют: верни Киев эти деньги — он получил бы сразу наполненный бюджет, рабочие места, увеличенные зарплаты и пенсии.

Украина ежегодно теряет около 20 миллионов долларов экспортной выручки из-за взаимных торговых ограничений с Россией. Об этом сообщил лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью News One.

Он отметил, что в 2018 году общий объём экспорта страны составил 47 миллионов долларов.

— Несмотря на все ограничения, взаимные санкции между Россией и Украиной, сегодня Россия для Украины остаётся главным торгово-экономическим партнёром, — заявил Медведчук.

По мнению политика, улучшение отношений с Москвой прежде всего в интересах Украины, поскольку позволило бы наполнить бюджет, создать рабочие места, повысить зарплаты и пенсии.

Напомним, в 2015 году Киев закрыл зону свободной торговли с Москвой в рамках СНГ и ввёл эмбарго на ряд товаров из России. РФ ответила аналогичными мерами.