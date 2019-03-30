В Ельце обрушился купол храма XVIII века

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В Ельце обрушился купол храма XVIII века

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Фото: © VK/Елец Новости города

Во времена СССР в здании располагался соляной склад, и за эти годы соль разъела кирпичи.

В городе Елец Липецкой области обрушился купол старинного Владимирского храма постройки XVII–XVIII веков, относящегося к региональным памятникам. Об этом сообщает ТАСС.

Храм в Ельце в очень плохом состоянии, он очень много лет не действующий. Сегодня в 17:10 мск поступило сообщение, что обрушился купол. На место выехали представители Елецкого пожарно-спасательного гарнизона, — говорится в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы.

Уточняется, что лет пять назад в храме уже случалось аналогичное ЧП, а сама постройка стоит в таком виде очень давно, но один местный предприниматель хотел восстановить здание и даже начал завозить стройматериалы, купленные на пожертвования, но произошло первое частичное обрушение купола.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/elets?z=photo-16361094_456294638%2Fwall-16361094_773179" target="_blank">Елец. Новости города</a></p>

После этого случая на здание обратили внимание инстанции. Выяснилось, что храм является исторической ценностью и в нём запрещено проводить любые работы.

По словам историка Виктора Магомедханова, храм Владимирской иконы Божией Матери, постройка которого датирована второй половиной XVIII — началом XIX века, стоит в таком виде не один десяток лет. Во времена СССР в здании располагался соляной склад. Соль разъела кирпичи, и теперь они буквально рассыпаются от прикосновения.

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