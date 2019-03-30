Порошенко заявил о закупке новейшего оружия у США

Украина планирует закупить новейшее вооружение, в том числе в США. Об этом заявил президент Пётр Порошенко. Он показал свой ситуативный центр и отметил, что именно здесь завершились переговоры о поставках американского комплекса Javelin.

— И мы также собираемся расширить сейчас это сотрудничество, будет закуплено дополнительное новейшее вооружение, в том числе из Соединённых Штатов Америки, — сказал Порошенко в интервью телеканалу ICTV.

Ранее в Пентагоне сообщили, что с 2014 года США выделили более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия ВСУ и НАТО. Однако военный эксперт назвал эту сумму ничтожной.