Порошенко заявил о закупке новейшего оружия у США

Читайте также

Порошенко заявил о закупке новейшего оружия у США

4

Фото: © Facebook/Міністерство оборони України

Украина планирует закупить новейшее вооружение, в том числе в США. Об этом заявил президент Пётр Порошенко. Он показал свой ситуативный центр и отметил, что именно здесь завершились переговоры о поставках американского комплекса Javelin.

И мы также собираемся расширить сейчас это сотрудничество, будет закуплено дополнительное новейшее вооружение, в том числе из Соединённых Штатов Америки, — сказал Порошенко в интервью телеканалу ICTV.

Ранее в Пентагоне сообщили, что с 2014 года США выделили более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия ВСУ и НАТО. Однако военный эксперт назвал эту сумму ничтожной.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×