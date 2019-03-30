Серийный пранкер получил 20 лет тюрьмы из-за спора на $1,5

Молодого человека наняли "разобраться" с интернет-обидчиком в онлайн-игре, а в результате умер один человек.

Любитель сомнительных шуток и розыгрышей, пранкер из США Тайлер Баррис получил 20 лет тюрьмы после того, как в результате его звонка был убит человек. Об этом сообщает AP.

По информации журналистов, Баррис был так называемым серийным пранкером и получил популярность в "Твиттере" после череды "сваттинга" (swatting) — ложных вызовов с целью вызвать спецназ домой к человеку, который тебе не нравится.

В 2017 году двое яростных любителей онлайн-игр поспорили на 1,5 доллара, кто победит в дуэли в шутере Call of Duty. После того как поединок состоялся, один из споривших обратился к Баррису с просьбой "наказать" второго участника, который его обидел.

Молодой человек прекрасно понял, какое именно наказание следует применить, и, позвонив в полицию, сообщил, что убил одного человека и держит ещё двух в заложниках. А в качестве местонахождения указал адрес предполагаемого второго дуэлянта.

Однако с адресом произошла ошибка, и спецназ приехал к ничего не подозревавшему мужчине. В какой-то момент полицейским показалось, что стоящий перед ними "особо опасный" преступник тянется к оружию, и они открыли огонь. Мужчина погиб на месте.

Предполагаемая мишень пранка, 20-летний Шейн Гаскилл, и 19-летний заказчик Кейси Винер также проходят по делу в качестве соучастников, однако своей вины не признают, заседания по их делам состоятся позже.

Что касается самого телефонного шутника — прокурор просил для него 25 лет тюрьмы, однако судья вынес приговор к 20 годам лишения свободы. По словам сестры убитого мужчины, она удовлетворена наказанием для горе-пранкера, но также намерена привлечь к ответственности и сотрудников полиции.