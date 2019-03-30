Модель Playboy обвинили в жестоком убийстве пожилого психиатра

Тело уважаемого 71-летнего специалиста нашли в багажнике машины со следами жестоких ударов на голове.

Модель Playboy и других мужских журналов Келси Тёрнер арестована в США по подозрению в убийстве пожилого врача, пишет New York Post. По данным издания, она и психиатр Томас Бурчард были знакомы много лет.

Тело 71-летнего специалиста обнаружили в багажнике автомобиля недалеко от Лас-Вегаса. Осмотрев его, правоохранители пришли к выводу, что Бурчарда убили несколькими ударами по голове тупым предметом.

Как рассказала по местному телевидению мать 25-летней модели, одно время психиатр оплачивал аренду дома, в котором Келси жила вместе со своей семьёй.

Сообщается, что позже врач перестал помогать и Тёрнер переехала в Вегас, а психиатр начал переживать из-за бойфренда модели: он говорил, что парень "бил" красотку.

Сейчас модель в тюрьме и ждёт суда.