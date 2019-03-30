Саакашвили о том, почему жевал галстук: Повелось ещё с "Артека"

Политик рассказал, что в какой-то момент просто утратил контроль, при этом он не знал, что его снимают.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил, что жевал галстук во время телевизионного эфира в 2008 году, потому что находился в стрессовой ситуации и не знал, что его снимали.

— Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остаётся наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать. Эта привычка у меня ещё с "Артека": уже там к галстуку я был неравнодушен, — отметил политик в эфире программы Дмитрия Гордона.

Он заметил, что сейчас галстуков не носит, и пошутил, что уже похудел, — потому что "от галстуков отказался".

Знаменитые кадры были сняты корпорацией Би-би-си в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии: президент Грузии говорит с кем-то по телефону и в какой-то момент подносит к губам свой галстук. Тогда это вызвало многочисленные шутки.

Сам Саакашвили не помнит, что услышал во время того телефонного разговора.

— Камеры стояли у меня в кабинете: и ВВС, и СNN, и всё остальное… И в какой-то момент я просто утратил контроль. Хотя я не помню, что у меня была особая истерика, никто из нас не впадал в панику, — добавил он.