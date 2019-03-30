Президент Эстонии отметила день вступления в НАТО марш-броском в бронежилете

Читайте также

Президент Эстонии отметила день вступления в НАТО марш-броском в бронежилете

44

Фото: © Facebook/Kersti Kaljulaid

По её словам, дистанция далась с трудом, однако политик уверена, что для первого раза у неё был достойный результат.

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд решила отметить 15 лет со дня вступления страны в НАТО и приняла участие в 30-километровом марш-броске с нагрузкой в одном строю с эстонскими солдатами и союзниками по блоку.

Сложно найти лучший способ отметить годовщину вступления в НАТО, чем принять участие в традиционном скаутском марш-броске вместе с военнослужащими, солдатами союзников и представителями других силовых структур, — написала она в своём фейсбуке.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/photos/a.2287363908203062/2287363938203059/?type=3&theater" target="_blank">Kersti Kaljulaid</a></p>

По её словам, немаленькая дистанция в 30 километров, да ещё и с учётом 15-килограммовой нагрузки, далась с усилием. Однако Кальюлайд не унывает и уверена, что результат 4.19 достаточно хорош для неё, учитывая, что она принимает участие в марше впервые.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×