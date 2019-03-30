Президент Эстонии отметила день вступления в НАТО марш-броском в бронежилете

По её словам, дистанция далась с трудом, однако политик уверена, что для первого раза у неё был достойный результат.

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд решила отметить 15 лет со дня вступления страны в НАТО и приняла участие в 30-километровом марш-броске с нагрузкой в одном строю с эстонскими солдатами и союзниками по блоку.

— Сложно найти лучший способ отметить годовщину вступления в НАТО, чем принять участие в традиционном скаутском марш-броске вместе с военнослужащими, солдатами союзников и представителями других силовых структур, — написала она в своём фейсбуке.

По её словам, немаленькая дистанция в 30 километров, да ещё и с учётом 15-килограммовой нагрузки, далась с усилием. Однако Кальюлайд не унывает и уверена, что результат 4.19 достаточно хорош для неё, учитывая, что она принимает участие в марше впервые.