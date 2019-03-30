Завершивший карьеру Макгрегор появился на ринге

В официальном инстаграм-аккаунте бойца появилась фотография, на которой он боксирует на ринге.

Совсем недавно заявивший о своём уходе из ММА ирландский боец Конор Макгрегор, судя по всему, не отказывается от спорта и продолжает тренировки. В его инстаграме появилась фотография, на которой он боксирует на ринге.

Под одним из снимков в своём профиле, где изображён Макгрегор в зале, сказано, что боец тренируется с кубинцами. Хотя некоторые поклонники напомнили бойцу, что он "на пенсии", многие всё же не верят, что он действительно ушёл из спорта.

— Для человека, который отошёл от дел, он публикует очень много тренировочных фотографий — он никуда не исчез. Как вариант — это часть большой игры, — написал пользователь mc_creary.

Напомним, 26 марта 30-летний спортсмен сообщил в своём твиттере о том, что он завершает спортивную карьеру. Глава UFC считает это решение верным. В свою очередь Александр Емельяненко выразил мнение, что Макгрегор ещё вернётся. Примерно так же считает и Николай Валуев, назвавший уход пиар-ходом. Похожие результаты продемонстрировал и опрос Лайфа, в котором 72% участников высказали своё "не верю" ирландцу.