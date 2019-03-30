Завершивший карьеру Макгрегор появился на ринге

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Завершивший карьеру Макгрегор появился на ринге

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Фото: © Instagram/thenotoriousmma

В официальном инстаграм-аккаунте бойца появилась фотография, на которой он боксирует на ринге.

Совсем недавно заявивший о своём уходе из ММА ирландский боец Конор Макгрегор, судя по всему, не отказывается от спорта и продолжает тренировки. В его инстаграме появилась фотография, на которой он боксирует на ринге.

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Boxeo 🥊

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Под одним из снимков в своём профиле, где изображён Макгрегор в зале, сказано, что боец тренируется с кубинцами. Хотя некоторые поклонники напомнили бойцу, что он "на пенсии", многие всё же не верят, что он действительно ушёл из спорта.

Для человека, который отошёл от дел, он публикует очень много тренировочных фотографий — он никуда не исчез. Как вариант — это часть большой игры, — написал пользователь mc_creary.

Напомним, 26 марта 30-летний спортсмен сообщил в своём твиттере о том, что он завершает спортивную карьеру. Глава UFC считает это решение верным. В свою очередь Александр Емельяненко выразил мнение, что Макгрегор ещё вернётся. Примерно так же считает и Николай Валуев, назвавший уход пиар-ходом. Похожие результаты продемонстрировал и опрос Лайфа, в котором 72% участников высказали своё "не верю" ирландцу.

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