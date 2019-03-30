Ярославский дизайнер сшила платье для Леди Гаги

Ярославский дизайнер Ольга Костерина похвасталась платьем, которое она сшила для певицы Леди Гаги. Наряд появился в ролике, снятом к туру Joanne.

Девушка рассказала, что платье появилось у артистки несколько лет назад, однако на видео Леди Гаги попало только сейчас.

Напомним, Леди Гага снова оказалась в центре внимания прессы после того, как её песня Shallow, которую она исполнила вместе с актёром Брэдли Купером в фильме "Звезда родилась", получила "Оскар", и после того, как появились слухи о её романе с тем же Купером. Сама Гага это не подтвердила.