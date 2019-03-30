Женщина-политик рассказала о неприятном поцелуе Джо Байдена

Сорокалетняя представительница демократов латиноамериканского происхождения описала чувственный момент встречи с вице-президентом США.

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес поделилась откровенным воспоминанием о неожиданной встрече с кандидатом в президенты США Джо Байденом. Свои эмоции она описала в статье для The Cut.

По словам успешной леди в политике, латиноамериканки по происхождению, дело было в 2014 году. Тогда ей было 35 и она была кандидатом в замгубернатора Невады.

Байден вызвался помочь Флорес и другим местным демократам и приехал в штат. В какой-то момент он подошёл к ней перед её выступлением.

— Когда я делала глубокие вдохи и готовилась к тому, чтобы показать себя толпе, я почувствовала две руки на своих плечах, — рассказала она.

По словам женщины, вице-президент приблизился к ней сзади и понюхал её волосы. Флорес призналась: её первая мысль при этом была о том, что она в то утро не успела вымыть голову.

— Он неспешно целовал меня в затылок. Мой мозг не мог понять, что происходит. Я была смущена. Я была шокирована, — написала она.

Женщина заверила, что это проявление нежности её нисколько не впечатлило и её желанием было поскорей избавиться от Байдена. По счастью, в этот момент её вызвали на сцену.

Флорес пояснила, что все эти годы предпочитала молчать об этом эпизоде и решила предать его огласке после того, как узнала, что Байден проявлял неравнодушие и ко многим другим женщинам.

Как писал Лайф, в 2017 году политик внезапно поцеловал в щёку студентку, когда делал с ней селфи.