Россиянин отсудил у ресторана 50 тысяч за сексизм

Мужчина получил направление на работу, однако ему отказали из-за того, что он мужчина.

Житель Саратова пришёл устраиваться на работу в ресторан "Брудершафт-Л" на должность хостес, однако получил отказ, поскольку он мужчина. Молодой человек обратился в суд с заявлением о компенсации морального вреда и выиграл дело, получив 50 тысяч рублей за ущерб.

Как следует из материалов суда, мужчина получил направление в местной службе занятости на работу в указанный ресторан. В объявлении было сказано, что работа временная по графику, а стаж не является обязательным. Однако уже непосредственно на месте ему отказали в приёме на работу из-за "несоответствия требованиям (пол)".

Несостоявшийся работник с таким решением не согласился, посчитав, что были ущемлены его права, забрал подписанный представителем ресторана отказ и направился в суд. Судья, рассмотрев дело, встал на сторону истца, однако ответчик — ресторан — с таким решением не согласился и решил оспаривать постановление судьи.

28 марта состоялось заседание коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда, на котором вынесенный вердикт признали верным и оставили решение суда без изменений.