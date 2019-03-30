Болгария не намерена открывать новые базы НАТО на своей территории

По словам министра обороны страны, политика лояльности руководства вовсе не означает исполнение любых требований союзников.

Правительство Болгарии не намерено открывать на своей территории новые базы НАТО и не имеет подобных планов в будущем. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов в интервью ТАСС.

— Информацию о возможном размещении на территории страны новых баз НАТО распространяют сайты, специализирующиеся на фейковых новостях. К нам с подобным предложением — открывать дополнительные базы НАТО и вводить иностранные корабли в Чёрное море — никто не обращался, — сказал вице-премьер.

По его словам, подобные сообщения являются частью гибридной войны, которая сейчас ведётся в мире. При этом он подчёркивает, что несмотря на то, что Болгария открыто говорит о своей максимальной лояльности не только к альянсу, но и ко всему политическому процессу в Европе, предложение открыть новые военные базы, вероятнее всего, будет отклонено.

— Болгария, премьер Борисов и всё правительство проводят политику в интересах поиска компромиссов, переговоров, а не нагнетания напряжённости. То, что ты являешься лояльным партнёром внутри союза, не означает, что ты будешь инициировать подобные вещи, — добавил Каракачанов.