Саакашвили предрёк "исчезновение" Грузии с карты мира

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Саакашвили предрёк "исчезновение" Грузии с карты мира

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Тбилиси. Фото: © flickr/tamasmatusik

По его словам, реальность такова, что Грузия потеряла статус "страны-реформатора номер один в мире".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его страна может пропасть с карты мира, причём случиться это может уже в ближайшие годы. Слова политика передаёт портал "Грузия Online".

Через один-два года Грузия вообще пропадёт с карты мира. Все данные указывают на это. Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что экономика страны в моё время выросла в четыре раза, а во время Иванишвили (Премьер-министр Грузии в 2012–2013 годах. — Прим. Лайфа) рост равен нулю, — отметил Саакашвили.

Он также добавил, что из-за массовой миграции страна потеряла миллион человек. В связи с этими проблемами политик призвал сменить грузинское правительство.

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