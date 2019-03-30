Рубль сдал позиции на фоне угрозы новых санкций

В пятницу, 29 марта, рубль заметно потерял в цене, пишет РИА "Новости". Сообщается, что доллар с расчётом на "завтра" подорожал на 68 копеек, а евро — на 78.

По мнению экспертов, это произошло на фоне возрастающих рисков новых экономических санкций США. Как писал Лайф, Вашингтон готовит целые списки ограничений из-за ситуации в Венесуэле и инцидента в Солсбери.

И даже повышение цен на нефть на 68 копеек не спасло ситуацию.

Специалисты прогнозируют, в ближайшие месяцы рубль утратит позиции, которые он занял в начале 2019 года.