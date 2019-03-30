Нейросеть научилась очень точно предсказывать смерть человека

В ходе эксперимента были проанализированы истории болезней более 500 тысяч человек от 40 до 69 лет.

Исследователи из Университета Ноттингема приступили к тестированию разработанного ими самообучающегося алгоритма, который способен оценить риск преждевременной смерти от хронических болезней и может назвать почти точную дату ухода из жизни, говорится в статье журнала PLOS.

Как рассказал профессор Стивен Венг, в своей работе они сделали ставку именно на искусственный интеллект и новую методику предсказывания рисков, учитывающую целое множество факторов, среди которых биометрия, питание, демография и другие.

В качестве материала для исследования были выбраны истории болезни полумиллиона британцев в возрасте от 40 до 69 лет, которые фиксировались с 2006–2010 годов до 2016 года.

Машина собрала, проанализировала полученные данные и перенесла на карту, созданную министерством национальной статистики Великобритании. После сопоставления данных оказалось, что нейросеть предсказывала людские смерти точнее, чем система, используемая людьми.