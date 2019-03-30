Британские букмекеры назвали фаворита на украинских выборах

В букмекерских конторах Великобритании чаще всего делают ставки на победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании Smarkets.

Более 57% участников поставили на шоумена. На втором месте действующий президент Пётр Порошенко с 18,5%, на третьем — лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко (16,1%).

Общая сумма ставок составляет 1,1 тысячи фунтов стерлингов, из них на победу Зеленского поставлено около 300 фунтов.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. За пост главы государства 31 марта поборются 39 претендентов. Лидерами гонки эксперты и сами граждане (по данным опросов) называют шоумена Владимира Зеленского, нынешнего президента Петра Порошенко, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко, кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко и главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Суббота, 30 марта, на Украине объявлена "днём тишины", когда запрещена любая агитация.