Мать с двумя детьми погибли при пожаре в Кемеровской области

Женщина и двое её детей стали жертвами пожара в частном доме в посёлке Шерегеш в Кузбассе, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.
Сообщается, что возгорание произошло в частном доме ночью. Хозяин почувствовал запах дыма и бросился выносить своих детей, но до жены и семилетней дочери добраться не успел, они погибли. Позже в больнице скончался 13-летний мальчик.
По предварительным данным спасателей, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём. Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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