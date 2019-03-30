Мать с двумя детьми погибли при пожаре в Кемеровской области

Пламя охватило частный дом ночью. Глава семьи успел вынести из огня двоих детей, но один из них умер в больнице.

Женщина и двое её детей стали жертвами пожара в частном доме в посёлке Шерегеш в Кузбассе, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

Сообщается, что возгорание произошло в частном доме ночью. Хозяин почувствовал запах дыма и бросился выносить своих детей, но до жены и семилетней дочери добраться не успел, они погибли. Позже в больнице скончался 13-летний мальчик.

По предварительным данным спасателей, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём. Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".