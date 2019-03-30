СМИ: Армия США возвращается к стратегии времён холодной войны

В те годы внезапное развёртывание войск было главной особенностью военной стратегии США в противодействии Советскому Союзу.

Армия США вновь осваивает "искусство мгновенного развёртывания" войск в Европе. Такая стратегия применялась во времена холодной войны. Об этом сообщает издание Stars and Stripes.

— Вооружённые силы ... адаптируются к новой стратегии Пентагона, известной как "динамичное использование сил", согласно которой армия должна поддерживать баланс сил с противником с помощью более непредсказуемых перемещений войск, — говорится в сообщении.

Так, например, по данным издания, недавно из Техаса в Польшу был переброшен пехотный батальон. Сейчас в европейской стране находятся 1500 американских военнослужащих, они пробудут на польских полигонах примерно до середины апреля, проводя учения.

Военные отмечают, что подобные переброски будут осуществляться регулярно, так как это "хорошо для национальной безопасности" США.