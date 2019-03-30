На митинге в поддержку Brexit задержали пять человек

Лондонские полицейские задержали пятерых участников акции протеста, организованной в поддержку выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщается в твиттере Скотленд-Ярда.

— По состоянию на 21:00 (29 марта) было произведено пять арестов в центральном Лондоне: двоих за применение насилия, одного за распитие алкоголя и нарушение общественного порядка, ещё одного мужчину задержали за нападение на полицейского, последний опознан как находящийся в розыске за правонарушение в Хартфордшире, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что 23 марта на улицы Лондона вышли сотни тысяч британцев с требованием провести повторный референдум по Brexit. Однако уже 29-го на смену им пришли сторонники противоположного мнения о выходе из состава Евросоюза.

“This is not just a fight for Brexit — this is a fight for democracy”



Brendan O’Neill killing it at the #LeaveMeansLeave rally pic.twitter.com/aAgOEzfryV — Tom Slater (@Tom_Slater_) 29 марта 2019 г.

Акция проходила под девизом Leave Means Leave ("Уходя — уходи"), собравшиеся критиковали действующую власть, которая уже в третий раз не смогла договориться по вопросу выхода страны из Евросоюза. Они требовали, чтобы Brexit состоялся, и выступали против повторного референдума.