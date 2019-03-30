Беспилотник ВВС США засекли у берегов Крыма

Воздушное судно пролетело над линией разграничения в Донбассе, а затем направилось к побережью Чёрного моря.

Принадлежащий США стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk провёл разведку у российских границ недалеко от Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По его данным, воздушное судно вылетело из Италии в направлении Донбасса, пролетело над линией разграничения, а затем пролетело у берегов полуострова.

Как ранее писал Лайф, на этой неделе российские истребители пять раз поднимались в воздух для перехвата иностранных разведывательных летательных аппаратов.