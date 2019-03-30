Порошенко показал комнату, в которой решалась "судьба Европы"

По его словам, помещение оборудовано самой современной аппаратурой, которая позволяет вести переговоры по защищённым каналам связи.

Украинский лидер Пётр Порошенко показал журналистам президентскую ситуационную комнату, в которой, как он утверждает, решалась судьба не только страны, но и Европы. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

— Именно в этой комнате во многих вопросах решалась судьба Европы, судьба Украины в Европе и судьба европейской интеграции, — сказал он.

Из этой комнаты Порошенко, как верховный главнокомандующий ВСУ, принимает важнейшие решения в сфере обороны и безопасности страны, а также осуществляет стратегическое управление вооружёнными силами. Здесь было принято решение о начале контрнаступления в Донбассе, поставках комплексов Javelin, отсюда же велись переговоры с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Также украинский лидер похвастался журналистам системой мониторинга линии соприкосновения в Донбассе (экран в правой части фото). По его словам, она позволяет давать "очень эффективный и решительный" отпор на любое нарушение прекращения огня, поскольку ВСУ оснащены тепловизорами, антиснайперскими и противотанковыми комплексами.

Ранее Лайф рассказывал, что во время выступления на радиостанции "Армия ФМ" Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают в Украину "учиться бить врага".