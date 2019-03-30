Девушка родила ребёнка через два месяца после собственной смерти

Врачи поддерживали жизнь в теле с умершим мозгом так долго, как это было возможно.

Португальские врачи помогли родить 26-летней Катарине Секейра — у неё на свет появился мальчик Сальвадор весом 1,7 кг, правда, сама новоиспечённая мама об этом не узнает, ведь она умерла около двух месяцев назад, передаёт The Sun.

Девушка находилась на 19 неделе беременности, когда у неё случился тяжёлый приступ астмы. Девушку сперва госпитализировали, а когда её состояние ухудшилось — погрузили в кому. 26 декабря медики констатировали её смерть.

При этом отключать девушку от аппаратов поддержки жизнедеятельности медики не стали, чтобы дать возможность её малышу появиться на свет. На 32-й неделе ситуация осложнилась, и пришлось провести кесарево сечение, а спустя несколько часов поддерживающее жизнь оборудование было выключено.

На свет появился мальчик Сальвадор весом 1,7 кг, и он стал первым ребёнком, родившимся из утробы умершей матери в больнице. По словам отца ребёнка, он останется с сыном. Как рассказали врачи, в состоянии здоровья мальчика есть некоторые нюансы, связанные с его специфическим пребыванием в утробе, но в целом он соответствует параметрам недоношенного малыша своих недель.