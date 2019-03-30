На фабрике в Китае прогремел взрыв, есть погибшие

Как минимум пять человек погибли и ещё трое пострадали в результате взрыва на фабрике в Китае. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

#Beijing : An explosion caused by a gas leak ripped through a factory in China's Shandong Province, killing five persons and injuring three others, the second such incident in about a week. pic.twitter.com/qCV4IzwRvW — First India News Rajasthan (@1stIndiaNews) 30 марта 2019 г.

По информации издания, ЧП произошло в городе Цинчжоу провинции Шаньдун около 21:35 (16:35 мск) по местному времени в одном из цехов фабрики по производству перлита.

Отмечается, что все пострадавшие в момент взрыва находились за пределами фабрики. О выживших внутри помещения не сообщается. Владелец предприятия был задержан полицией. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка в ​​резервуаре для сжиженного газа.

Это уже второй взрыв на производстве в Поднебесной за последнее время, 22 марта в результате взрыва на химзаводе погибли 64 человека.