На фабрике в Китае прогремел взрыв, есть погибшие

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На фабрике в Китае прогремел взрыв, есть погибшие

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Как минимум пять человек погибли и ещё трое пострадали в результате взрыва на фабрике в Китае. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По информации издания, ЧП произошло в городе Цинчжоу провинции Шаньдун около 21:35 (16:35 мск) по местному времени в одном из цехов фабрики по производству перлита.

Отмечается, что все пострадавшие в момент взрыва находились за пределами фабрики. О выживших внутри помещения не сообщается. Владелец предприятия был задержан полицией. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка в ​​резервуаре для сжиженного газа.

Это уже второй взрыв на производстве в Поднебесной за последнее время, 22 марта в результате взрыва на химзаводе погибли 64 человека.

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