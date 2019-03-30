Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и до 10 градусов тепла

Небольшие осадки в виде снега и дождя ожидаются сегодня, 30 марта, в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В целом, по данным синоптиков, в столице прогнозируется облачная погода с температурой воздуха 10 градусов тепла.

Ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, а атмосферное давление составит 745 мм. рт. ст.

Ранее в беседе с Лайфом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в предстоящие выходные жителей Московского региона ожидает "замечательная" весенняя погода.