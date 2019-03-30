Устроивший смертельное ДТП на Gelandewagen доставлен в Москву

Накануне Муслим Джамбеков явился с повинной. В видеообращении он выразил соболезнования родным погибших.

Водитель автомобиля Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший смертельное ДТП на 16-м километре Можайского шоссе, доставлен из Грозного в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Он подозревается в совершении в ночь на 25 марта ДТП на Можайском шоссе города Москвы, в результате которого два человека погибли, а ещё один был госпитализирован с тяжёлыми травмами, — рассказала она.

Напомним, в ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве Gelandewagen влетел в "ниву", в которой ехала семья из трёх человек. В результате погибли 34-летняя женщина и её дочь-подросток. Отец получил травмы головы. Водитель иномарки сразу после инцидента скрылся с места аварии. К Джамбекову через соцсети обратился глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал мужчину, виновного в смертельном ДТП в Москве, ответить за содеянное, сдавшись правоохранителям.

После этого Муслим Джамбеков явился с повинной. Он также записал видеообращение, где выразил соболезнования родным погибших.