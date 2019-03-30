В Словакии началось голосование во втором туре выборов президента

Голосование во втором туре выборов президента стартовало в Словакии. Жители страны будут выбирать главу государства на следующие пять лет, сообщает РИА "Новости".

4,45 миллиона избирателей будут выбирать президента из двух кандидатов — 45-летнего адвоката из небольшого городка Пезинок под Братиславой Зузаны Чапутовой и 52-летнего замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича. На это у них есть порядка 15 часов до закрытия участков для голосования.

Принимать участие в голосовании может любой гражданин возрасте от 18 лет и постоянно проживающий в стране.

На пост президента страны претендовали 13 человек. Нынешний глава государства Андрей Киска отказался от участия в предвыборной гонке — помешали скандалы, связанные с его бизнесом в прошлом.