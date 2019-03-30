На Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

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На Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

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Фото: © РИА Новости/Григорий Василенко

На официальном сайте президента Украины появилась петиция с предложением изменить в стране нормы написания слова "Россия". Автор инициативы — некий Максимчук Роман — считает, что нужно писать название страны с маленькой буквы.

Предлагаю писать слово "Россия" с маленькой буквы. Внедрить нововведения в СМИ, книгоиздательства, документооборот и тому подобное, — говорится в тексте.

Петиция была размещена на портале 26 марта, однако на данный момент её подписали всего 12 человек.

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