На Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

На официальном сайте президента Украины появилась петиция с предложением изменить в стране нормы написания слова "Россия". Автор инициативы — некий Максимчук Роман — считает, что нужно писать название страны с маленькой буквы.

— Предлагаю писать слово "Россия" с маленькой буквы. Внедрить нововведения в СМИ, книгоиздательства, документооборот и тому подобное, — говорится в тексте.

Петиция была размещена на портале 26 марта, однако на данный момент её подписали всего 12 человек.