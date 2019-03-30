В Забайкалье 12 экс-сотрудников ГИБДД осуждены за оформление "конструкторов"

Правоохранители ставили на учёт автомобили, собранные из привезённых из Японии деталей.

Бывшие сотрудники ГИБДД Забайкалья, которые оформляли "машины-конструкторы", признаны виновными во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Установлено, что 17 человек, в числе которых 12 бывших правоохранителей, ставили на учёт автомобили, собранные из привезённых из Японии деталей. Дубликаты документов оформлялись вместо сгоревших при пожаре в одном из отделов ГИБДД в 2000 году. За регистрацию "конструкторов" граждане платили взятки от 250 до 540 тысяч рублей. За каждую такую машину правоохранитель получал от 25 до 50 тысяч рублей. Остальную сумму получали организаторы — три жителя Краснодарского, Приморского и Забайкальского краёв.

Суд приговорил 9 участников преступной группы на срок от 5 до 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Остальные семь человек получили от 2 до 7 лет 10 месяцев условно. Шести владельцам машин, которые были признаны виновными во взяточничестве, назначены штрафы в размере от 100 тысяч рублей до 2,3 млн рублей. Кроме того, бывшие сотрудники полиции лишены специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах, органах власти и местного самоуправления сроком от 3 до 4 лет.

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